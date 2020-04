Gli Usa temono la propaganda cinese e russa. E aiutano l'Italia (Di martedì 14 aprile 2020) Rimettere la chiesa al centro del villaggio. È un detto francese (noto in Italia per essere stato pronunciato nel 2013 dall’allora allenatore della Roma Rudi Garcia dopo un derby vinto) che rende bene il concetto di riportare le cose al proprio posto.E ben si attaglia al Memorandum di assistenza alla Repubblica Italiana firmato nei giorni scorsi da Donald Trump. Si tratta di una serie di aiuti agli ospedali Italiani, forniture tecnologiche e logistiche, cura dei pazienti non colpiti dal Covid 19, anche attraverso la mobilitazione dei 30.000 soldati americani di stanza in Italia, oltre a un supporto economico. Un atto politico importante che ha il suo fulcro nella premessa iniziale che definisce l’Italia “uno dei nostri più vicini e antichi alleati” e poi, poche righe dopo, chiarisce che, accanto agli aiuti sanitari ed economici, intervenendo in ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus : “Putin sta usando la pandemia contro l’Occidente - gli aiuti all’Italia sono un’operazione militare”

