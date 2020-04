Franco Lauro | chi era | vita privata | carriera | curiosità sul grande giornalista

Ha destato grande sconcerto e profonda commozione l’improvvisa e prematura scomparsa, a soli 58 anni e probabilmente a causa di un infarto, di Franco Lauro, storico volto della Rai e personaggio simbolo del giornalismo sportivo italiano (e non solo). Conosciamolo più da vicino. Franco Lauro (Roma, 25 ottobre 1961 – Roma – 14 aprile 2020) è stato un grande giornalista sportivo, nonché profondo esperto e appassionato di calcio e basket, con una lunga e brillante carriera professionale. Prima di entrare in Rai aveva lavorato per qualche anno in alcuni giornali locali e radio private romane, per poi specializzarsi nel calcio mercato. In tv aveva esordito nel 1981 in un’emittente locale, e per due anni era stato lo speaker ufficiale del Palazzo dello Sport. Nel 1982-83 era stato impegnato nelle telecronache del campionato di calcio, per la trasmissione Roma e Lazio dal 1º minuto in onda su TeleRegione.

Leggi su viagginews

acmilan : Siamo profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa di Franco Lauro, giornalista e voce dello sport italia… - sscnapoli : La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Lauro per la scomparsa del caro Franco, illustre professionista del mondo del calcio. - RaiSport : Morto il nostro collega Franco #Lauro Trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore… - Appennini_Ande : RT @ilpost: È morto il giornalista sportivo Franco Lauro, aveva 58 anni - Fprime86 : RT @SassuoloUS: Franco Lauro, gentile e competente, un esempio umano e professionale che ha ispirato tanti tra noi. Il Sassuolo Calcio es… -