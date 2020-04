Dune, il figlio di Frank Herbert commenta la prima foto: "Mio padre ne sarebbe orgoglioso" (Di martedì 14 aprile 2020) Il figlio del romanziere Frank Herbert, Brian Herbert, ha commentato in termini molto positivi su Twitter la prima foto di Dune apparsa in rete ieri. Dopo la diffusione della prima foto di Dune arriva anche il commento positivo del figlio del romanziere Frank Herbert, Brian Herbert, che loda il progetto ammettendo che anche suo padre ne sarebbe molto orgoglioso. La pubblicazione della prima foto ufficiale di Dune, che ritrae il protagonista Timothée Chalamet vestito di nero su una spiaggia deserta, ha alimentato l'hype per il film di Denis Villeneuve atteso nei cinema per il 18 dicembre 2020. Il figlio di Frank Herbert, Brian, ha commentato positivamente la prima foto rivolgendosi ai fan di Dune per condividere con loro la sua eccitazione scrivendo: "Dune fans, spero ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 aprile 2020) Ildel romanziere, Brian, hato in termini molto positivi su Twitter ladiapparsa in rete ieri. Dopo la diffusione delladiarriva anche il commento positivo deldel romanziere, Brian, che loda il progetto ammettendo che anche suonemolto. La pubblicazione dellaufficiale di, che ritrae il protagonista Timothée Chalamet vestito di nero su una spiaggia deserta, ha alimentato l'hype per il film di Denis Villeneuve atteso nei cinema per il 18 dicembre 2020. Ildi, Brian, hato positivamente larivolgendosi ai fan diper condividere con loro la sua eccitazione scrivendo: "fans, spero ...

