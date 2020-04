Dottoressa del Gemelli multata a Roma scrive alla Raggi: “Scalerò i soldi dalla mia busta paga già ridicola” (Di martedì 14 aprile 2020) “Accortami che la macchina non partiva ho pensato di approfittare di un giorno non lavorativo per recuperare dei cavi da un mio collega e far ripartire la macchina. Sono stata aiutata dalla guardia di finanza per mettere in moto l’auto per poi essere multata 150 metri dopo dalla polizia nonostante abbia cercato più volte di chiarire la situazione”. È lo sfogo di Anna D’Angelillo, giovane medico in formazione specialistica presso il reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli. La donna aveva approfittato del giorno libero per tentare di far ripartire l’auto. Ma subito dopo esserci riuscita, è stata multata dalla polizia: 533 euro di contravvenzione. Molto sconfortata la Dottoressa fa poi capire che farà ricorso perché non ritiene di meritare la sanzione. E scrive con amarezza: “Questi 533 euro li ... Leggi su tpi Le ricette della dottoressa De Conno : i biscotti al burro d’arachidi (VIDEO)

Coronavirus Roma - la dottoressa del Gemelli : «Il futuro è l'isolamento : stop ai centri estivi e alle gare sportive»

Coronavirus - 90 Contagiati a Trapani : positiva anche la dottoressa del reparto di cardiologia (Di martedì 14 aprile 2020) “Accortami che la macchina non partiva ho pensato di approfittare di un giorno non lavorativo per recuperare dei cavi da un mio collega e far ripartire la macchina. Sono stata aiutata dguardia di finanza per mettere in moto l’auto per poi essere150 metri dopo dpolizia nonostante abbia cercato più volte di chiarire la situazione”. È lo sfogo di Anna D’Angelillo, giovane medico in formazione specialistica presso il reparto di malattie infettive del Policlinico. La donna aveva approfittato del giorno libero per tentare di far ripartire l’auto. Ma subito dopo esserci riuscita, è statapolizia: 533 euro di contravvenzione. Molto sconfortata lafa poi capire che farà ricorso perché non ritiene di meritare la sanzione. Econ amarezza: “Questi 533 euro li ...

Open_gol : «Oggi ci chiamate eroi, benissimo, però “segnatevala” questa cosa, poi ne riparleremo», dice una dottoressa del Fat… - stanzaselvaggia : “Non abbiamo usato alcuna protezione al Palazzolo Don Gnocchi fino a fine marzo. Non c’erano. E poi non è un ospeda… - dado75x : @StaseraItalia Dottoressa le chiedo per cortesia di invitare un persona del popolo alla sua trasmissione così che s… - mansour6ko : Grazie Dottoressa! Mi è venuto in mente don Giussani quando scrisse :'La gioia più grande della vita dell'uomo è qu… - scimmiastronza : RT @Philo1936: Chi parla di riaprire tutto è un fottuto bastardo o semplicemente un criminale #fase2 #riapertura #COVID19italia [testimoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Dottoressa del Coronavirus Roma, la dottoressa del Gemelli: «Il futuro è l'isolamento: stop ai centri estivi e alle gare sportive» Il Messaggero Salute Dottoressa del Gemelli multata a Roma scrive alla Raggi: “Scalerò i soldi dalla mia busta paga già ridicola”

La donna aveva approfittato del giorno libero per tentare di far ripartire l’auto. Ma subito dopo esserci riuscita, è stata multata dalla polizia: 533 euro di contravvenzione. Molto sconfortata la ...

Il dottor Marino Dell’Acqua, direttore della Ast Valle Olona, ospite di “Mai Paura Onlus online”

Settimana scorsa è andato in onda il secondo appuntamento di “Mai Paura Onlus on-line”, in cui la Dottoressa Emanuela Bossi ha intrattenuto i suoi spettatori intervistando il Dottor Marino Dell’Acqua, ...

La donna aveva approfittato del giorno libero per tentare di far ripartire l’auto. Ma subito dopo esserci riuscita, è stata multata dalla polizia: 533 euro di contravvenzione. Molto sconfortata la ...Settimana scorsa è andato in onda il secondo appuntamento di “Mai Paura Onlus on-line”, in cui la Dottoressa Emanuela Bossi ha intrattenuto i suoi spettatori intervistando il Dottor Marino Dell’Acqua, ...