Coronavirus Stati Uniti, altri 1.509 morti in 24 ore (Di martedì 14 aprile 2020) Bollettino in crescendo quello del Coronavirus negli Stati Uniti Cresce ancora il numero di contagi da Coronavirus negli Stati Uniti e con esso anche il numero delle vittime. Secondo i dati riportati dalla John Hopkins University, sono 1.509 morti per Coronavirus in 24 ore, per un totale di 23.529. Gli Stati Uniti sono il Paese … L'articolo Coronavirus Stati Uniti, altri 1.509 morti in 24 ore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Amazon assumerà altri 75mila dipendenti negli Stati Uniti - per via dell’aumento del carico di lavoro dovuto al coronavirus

Coronavirus : F. Sala - 'a Pasqua lombardi a casa - sono stati responsabili'

