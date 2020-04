Coronavirus, in Italia 21.067 vittime, 602 più di ieri (Di martedì 14 aprile 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 162.488 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE ATTIVITÀ CHE POSSONO RIAPRIRE - I DATI AGGIORNATI: GRAFICHE). Di questi, 104.291 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.695, per un totale di 37.130. Il totale delle vittime è di 21.067, 602 in più rispetto a ieri. Sono 3.186 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per l'undicesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 28.011 sono poi ricoverati con sintomi - 12 in meno rispetto a ieri - e 73.094 sono in isolamento domiciliare, il 70% del totale. Diminuiscono anche i tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 26.779 in più, per un totale di 1.073.689. ieri ... Leggi su tg24.sky Coronavirus Italia - Lannutti contro gli aiuti dell’Ue : “Diktat dei nipotini di Hitler”

