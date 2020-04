Coronavirus, funzioni e privacy dell’app italiana per tracciare i contagi (Di martedì 14 aprile 2020) Per tornare alla vita di tutti i giorni, il più verosimile possibile al “prima Coronavirus”, sarà necessario scaricare un’app sul proprio smartphone. Verrà tracciata la prossimità fra le persone e, in caso di vicinanza a un individuo risultato positivo, l’utente riceverà un’allerta. Queste sono solo alcune delle funzioni previste dall’app, il cui scopo è quello di contenere l’emergenza da Covid-19. A che cosa serve il contact tracing Dopo la proroga delle misure restrittive al 3 maggio, il Governo ha iniziato a pensare alla fase 2, ma per renderla attuabile servono degli strumenti tecnologici in grado di contenere la diffusione del virus e tra questi vi è un’app. Come riportato da numerose fonti, il Ministro dell’Innovazione Paola Pisano ha spiegato in audizione alla Camera in ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Apple e Google : nuove funzioni anti pandemia nei sistemi operativi per smartphone

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus funzioni Coronavirus, funzioni e privacy dell’app italiana per tracciare i contagi Thesocialpost.it Coronavirus, ecco il decreto della Regione: ok a preparazione stabilimenti balneari, orti e piccoli cantieri

Per quanto riguarda la situazione legata all’emergenza coronavirus, il presidente Toti ha sottolineato che “stando ai numeri ... Il piano di controlli straordinari di Pasqua e Pasquetta ha assolto ...

Coronavirus: chef stellato, meglio fare pane che psicologo

Curiamoci tutti con una maggiore attenzione in casa al nostro cibo. Ci ingrasseremo? E vabbè, dimagriremo dopo. Improvvisate, usate la fantasia, non è grave se una cosa non viene bene, recuperiamo ...

