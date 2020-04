Coronavirus, al Trivulzio niente test per il personale? (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, ancora polemiche sul Trivulzio: nessun tampone per il personale sanitario al lavoro nell’Istituto. Proseguono le indagini sul Trivulzio, al centro di un caso mediatico nazionale legato al Coronavirus. L’inchiesta de la Repubblica ha portato alla luce tanti, troppi dubbi legati alla gestione dei pazienti. L’ipotesi del quotidiano è che sull’alto numeri di decessi registrano nell’Istituto influiscano anche errori e scelte sbagliate dei vertici. Coronavirus, caso Trivulzio. La denuncia: niente test per il personale Le registrazioni pubblicate da la Repubblica sembrano confermare che qualcosa non sia andato propriamente per il verso giusto. E con il trascorrere dei giorni aumentano le testimonianze di chi denuncia atteggiamenti non proprio corretti. Arriva dalle colonne del Messaggro il racconto di un operatore ... Leggi su newsmondo Coronavirus - morti nelle Rsa : perquisizioni della Guardia finanza al Pio Albergo Trivulzio e in altre due residenze in provincia di Milano

