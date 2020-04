Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 162mila casi positivi (Di martedì 14 aprile 2020) Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, si è presentato nella consueta conferenza stampa giornaliera per comunicare un aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l’emergenza, è di 159.516 che sono così ripartiti: 103.616 ammalati, 35.435 guariti, 20.465 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (14 aprile): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall’inizio dell’emergenza): 162.488 (oggi 2.972): 103.616 ammalati, 35.435 guariti, 20.465 morti TOTALE malati: 104.291 (oggi 675) di cui: 3.186 in terapia intensiva, 28.011 ricoverati con sintomi, 73.094 in isolamento domiciliare. TOTALE morti: 21.067 (oggi 602) TOTALE guariti: 37.130 (oggi 1.695) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per ... Leggi su oasport Coronavirus - a Milano dati stabili. Polemica Sala-Gallera su “troppa gente in giro”. Il nodo delle carenze su assistenza domiciliare e isolamento contagiati

