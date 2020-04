Brindisi | incidente sul lavoro muore operaio in un cantiere stradale travolto e ucciso da

Leggi su baritalianews

(Di martedì 14 aprile 2020) Unè morto nelle prime ore di oggi intorno alle 8 sulla strada statale 613 che collegaa Lecce. L’stava eseguendo lavori di manutenzione sulla rete, in particolare stava curando il verde sullo spartitraffico quando all’altezza dello svincolo della zona industriale diè statoda un’auto. In pochi minuti sul posto sono arrivate diverse ambulanze e i vigili del fuoco. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.