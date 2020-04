Aiuti d’emergenza per gli stati Ue più colpiti dalla pandemia di COVID-19 (Di martedì 14 aprile 2020) In Italia, Spagna e Francia, decine di migliaia di persone sono gravemente malate di coronavirus. La loro sopravvivenza dipende da un’assistenza ospedaliera ben attrezzata con adeguate strutture di terapia intensiva.I sistemi sanitari e ospedalieri di questi paesi sono stati fortemente ridimensionati durante e dopo la crisi dell’euro. Di conseguenza, non sono più in grado di fornire cure adeguate a queste persone gravemente malate. Chiediamo quindi alle autorità dell’Unione Europea, della zona euro e ai governi dei paesi meno colpiti – … Continua L'articolo Aiuti d’emergenza per gli stati Ue più colpiti dalla pandemia di COVID-19 proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Nuova struttura d’emergenza a Roma - la Cina invia altri aiuti (Di martedì 14 aprile 2020) In Italia, Spagna e Francia, decine di migliaia di persone sono gravemente malate di coronavirus. La loro sopravvivenza dipende da un’assistenza ospedaliera ben attrezzata con adeguate strutture di terapia intensiva.I sistemi sanitari e ospedalieri di questi paesi sonofortemente ridimensionati durante e dopo la crisi dell’euro. Di conseguenza, non sono più in grado di fornire cure adeguate a queste persone gravemente malate. Chiediamo quindi alle autorità dell’Unione Europea, della zona euro e ai governi dei paesi meno– … Continua L'articolod’emergenza per gliUe piùdi-19 proviene da il manifesto.

comunepadova : ?? #CORONAVIRUS #COVID19 #Padova Punti d'ascolto e d'aiuto sull’emergenza COVID-19: il Comune segnala il supporto p… - TorinoNews24 : Coronavirus, nuovi aiuti in Italia – Parte il Reddito d'Emergenza e il bonus sale da 600 a 800 euro... - HerrGlanz : @DPhotos91 @FartFromAmerika I decreti sono necessari per far fronte ad una situazione di emergenza. Hai presente qu… - alessandroph : @NinaRicci_us @realDonaldTrump Grazie Trump! Questi sono gli aiuti che dobbiamo accettare: esercito, medici, infras… - movingmymind : Aiuti urgenti alle imprese asseminesi colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19. Disponibili 500.000 euro di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti d’emergenza Campagna per le donazioni, vicini a quota due milioni I primi aiuti arrivati al Sacco Corriere della Sera