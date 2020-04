Violano la quarantena | la polizia gli infligge una punizione esemplare

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 13 aprile 2020) Dieci turisti, provenienti da Israele, Messico, Australia e Austria, sono stati sorpresi dallaindiana a fare una passeggiata in violazione dellae costretti a scrivere su dei fogli per 500 volte “Non ho seguito le regole di blocco, quindi mi dispiace tanto”. Costretti a scrivere cinquecento volte "mi dispiace" su un foglio di carta da consegnare alla. È lainflitta a dieci turisti stranieri che avevano violato laimposta dalle norme anti-coronavirus in India, paese che sta riuscendo per il momento a contenere discretamente l'epidemia di coronavirus con meno di 10mila contagiati ufficiali e poco più di 300 morti. Ciò nonostante il governo ha approvato misure restrittive per le prossime settimane imponendo alla popolazione di restare a casa. I dieci turisti, ...