MotoGP, GP Austria virtuale 2020: il trionfo di Francesco Bagnaia in un format che può essere il futuro a breve termine (Di lunedì 13 aprile 2020) Una domenica di Pasqua all’insegna del virtuale per la MotoGP. Dopo il primo assaggio sulla pista (virtuale) del Mugello, il secondo round di questa rassegna con il joypad ha sorriso a Francesco “Pecco” Bagnaia. Il pilota del team Ducati Pramac Racing, già secondo sul tracciato italiano nella prima Virtual Race, ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) al termine di un duello appassionante. Terzo e quarto posto per i due fratelli Alex e Marc Marquez (Honda), davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha). Al debutto nella Virtual Race, Valentino Rossi (Yamaha) ha chiuso al settimo posto preceduto anche dal ducatista Danilo Petrucci. Per Valentino una gara un po’ problematica, partito dal fondo, coinvolto nell’incidente alla prima curva e toccatosi con Petrucci in un’ultima fase assai concitata. Una bella rimonta comunque e un settimo ... Leggi su oasport LIVE MotoGP - GP Austria virtuale in DIRETTA : Valentino Rossi 7° - Bagnaia vince! Spettacolo tra sorpassi e risate

LIVE MotoGP - GP Austria virtuale in DIRETTA : Valentino Rossi 7 - Bagnaia vince! Spettacolo tra sorpassi e risate

MotoGP virtuale - Bagnaia vince in Austria. Vinales e Alex Marquez sul podio (Di lunedì 13 aprile 2020) Una domenica di Pasqua all’insegna delper la. Dopo il primo assaggio sulla pista () del Mugello, il secondo round di questa rassegna con il joypad ha sorriso a“Pecco”. Il pilota del team Ducati Pramac Racing, già secondo sul tracciato italiano nella prima Virtual Race, ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) al termine di un duello appassionante. Terzo e quarto posto per i due fratelli Alex e Marc Marquez (Honda), davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha). Al debutto nella Virtual Race, Valentino Rossi (Yamaha) ha chiuso al settimo posto preceduto anche dal ducatista Danilo Petrucci. Per Valentino una gara un po’ problematica, partito dal fondo, coinvolto nell’incidente alla prima curva e toccatosi con Petrucci in un’ultima fase assai concitata. Una bella rimonta comunque e un settimo ...

SkySportMotoGP : ? CI SIAMO ? LIVE il GP VIRTUALE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP #SkyMotori #MotoGP #StayAtHomeGP… - SkySportMotoGP : PECCO ?? VINALES da brividi L'ultimo giro del GP VIRTUALE Gli HL ? - Maryeterngif : MotoGp Virtual Race 2, Bagnaia conquista l'Austria. Le pagelle - NOTIZIE SPORTIVE - infoitsport : MotoGp Virtual Race 2, Bagnaia conquista l'Austria. Le pagelle - miy226 : RT @Motorsport_IT: #eSports | #MotoGP virtuale: #Bagnaia vince in volata su #Viñales in #Austria -