Johnson è guarito: negativo il tampone fatto prima delle dimissioni dall'ospedale (Di lunedì 13 aprile 2020) Boris Johnson non è più positivo alo Coronavirus. Il premier britannico è stato testato di nuovo in ospedale, prima di essere dimesso ieri e trasferito nella residenza governativa britannica di campagna di Chequers, ed è ora “negativo”. Lo ha precisato un portavoce di Downing Street ai giornalisti nell’ultimo aggiornamento odierno sulle condizioni del premier Tory, confermando che ora BoJo è a riposo. “Mi hanno detto che è una pratica standard testare” chi sta per essere dimesso, ha detto il portavoce rispondendo a una domanda al riguardo, “e i risultati sono stati negativi”.Il premier adesso è nella residenza di campagna con la fidanzata, Carrie Symonds, incinta di sei mesi. Riprenderà a lavorare, ma non immediatamente, hanno riferito fonti di Downing street.Intanto i due infermieri che ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus UK : 6.159 morti - 55.242 casi/ "Boris Johnson è stabile e di buon umore"

C'è anche un italiano tra i medici che stanno curando Boris Johnson

