Il tweet di Trump contro il dottor Fauci

(Di lunedì 13 aprile 2020) Domenica mattina durante un’intervista alla Cnn, Anthony, l’esperto di epidemie scelto dall’Amministrazioneper guidare la lottail Covid-19, ha detto che il governo “avrebbe potuto salvare più vite” se si fosse mosso prima, più in fretta per imporre restrizioni sul distanziamento

Il 29 febbraio Fauci stava dicendo alla gente che non c'era nulla di cui preoccuparsi e che non costituiva una minaccia per il pubblico americano in generale. Time to # FireFauci ... ". Il tweet di ...Sembrano acuirsi le tensioni tra Donald Trump e Anthony Fauci, l'epidemiologo Usa che affianca la Casa Bianca nella battaglia contro il Covid-19, ormai divenuto un volto familiare agli spettatori di ...