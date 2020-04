Il CUT Unisannio sperimenta il teatro virtuale | appuntamento domani alle 19

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I ragazzi del CUT Centro Universitario Teatrale dell’Università del Sannio metteranno in scenamartedì 14 aprileore 19 un esperimento di. “Corrispondenze cervellotiche” di Andrea Jeva sarà trasmesso in streaming sul canale Facebook di ateneo. Lo spettacolo si incentra su un dialogo fra i due emisferi del cervello. Daisy è il lato femminile: emotiva e sensibile. Sinny è il lato maschile: razionale e logico. Attraverso il loro acceso dialogare, si comprende dove e come si muove il mondo della loro forma: la persona che possiede il loro cervello. Oltre al dialogo previsto dal copione tra i due emisferi ci sarà un pezzo al pianoforte, suonato da uno studente e una canzone cantata da una studentessa. Daisy sarà interpretata da Sabrina Saati, Sinny ...