Filippo Nardi non è il fidanzato di Barbara D’Urso: “Mai un bacio, sarebbe una compagna difficile” (Di lunedì 13 aprile 2020) Filippo Nardi nega le indiscrezioni a proposito della presunta relazione con Barbara D’Urso vissuta. “Tra noi non c’è mai stato nemmeno un bacio” racconta l’ex concorrente del Grande Fratello “Come compagna non la trovo facilissima”. Nardi è stato indicato come possibile compagno della conduttrice. Al contrario, la D’urso sarebbe single. Leggi su fanpage Barbara d’Urso : la verità di Filippo Nardi

Coronavirus Filippo Nardi ho avuto i sintomi non mi hanno fatto mai il tampone

Filippo Nardi confessa: Barbara dUrso? Come compagna la trovo non facile
Filippo Nardi: «Ho avuto i sintomi del coronavirus ma non mi hanno fatto il tampone»
Filippo Nardi:con Barbara D'Urso non c'è stato mai niente