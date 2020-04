Coronavirus, in Lombardia 280 decessi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 13 aprile 2020) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Sale a 10.901 il numero di vittime da Coronavirus in Lombardia, + 280 nelle ultime 24 ore. Lo annuncia Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare interviene durante la diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Sale invece a 60.314 il numero dei contagiati da Coronavirus, +1.262 nelle ultime 24 ore. Sono 211.092 i tamponi effettuati ad oggi in Lombardia, +5.260 rispetto a ieri. In flessione il numero delle terapie intensive: 1.143, -33 nelle ultime 24 ore. La provincia di Milano è quella che continua a guidare la classifica dei rialzi dei contagi in Lombardia, preoccupa anche la città di Milano dove il Coronavirus negli ultimi giorni non rallenta. In particolare la provincia di Milano conta 14.161 casi, +481 nelle ultime 24 ore, mentre la sola città ne ha 5.857, +296. Rialzi a tre cifre anche per Cremona 4.945 ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - in Lombardia 280 decessi nelle ultime 24 ore

