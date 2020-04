Coronavirus | il bilancio del 13 aprile | continuano a svuotarsi gli ospedali

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 aprile 2020) Consueto aggiornamento della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia. Oggi, 13 aprile, si sono registrati altri 566 morti, ma ben 1.224 guariti. Abbiamo avuto anche 3.153 nuovi contagiati, su circa 36 mila tamponi effettuati. Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive. Il bilancio complessivo dell'Italia è adesso di: 159.516 contagiati 20.465 morti 35.435 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 103.613, così suddivise: 28.023 ricoverate in ospedale (28%) 3.260 ricoverate in terapia intensiva (3%) 72.333 in isolamento domiciliare (69%) Vaccino anti-Covid italo-britannico: a fine aprile i test sull'uomo