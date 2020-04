Coronavirus: delegazione di medici e infermieri tunisini al Civile di Brescia (Di lunedì 13 aprile 2020) Milano, 13 apr. (Adnkronos) – Inizierà a lavorare domani a Brescia la delegazione di medici e infermieri tunisini giunti in Italia grazie alla collaborazione tra i due Stati. Il team è stato accolto dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Cristian Rizzi, dall’ambasciatore tunisino a Roma, dal console generale della Tunisia a Milano e dal neo prefetto di Varese, Franco Caputo. “Abbiamo ricevuto all’aeroporto di Malpensa un team di medici (tre) ed infermieri (quattro) altamente specializzati messi a disposizione dal Governo tunisino tramite l’ambasciatore e il console generale per aiutarci nell’emergenza del Coronavirus. Domani prenderanno servizio in ausilio di quelli già presenti per aiutare tutto il personale presente all’ospedale di ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Dpcm : Conte riunito con capidelegazione per ultime limature

Coronavirus : Conte riunito con capidelegazione - punto su Dpcm (3)

Coronavirus : Conte riunito con capidelegazione - punto su Dpcm (2) (Di lunedì 13 aprile 2020) Milano, 13 apr. (Adnkronos) – Inizierà a lavorare domani aladigiunti in Italia grazie alla collaborazione tra i due Stati. Il team è stato accolto dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Cristian Rizzi, dall’ambasciatore tunisino a Roma, dal console generale della Tunisia a Milano e dal neo prefetto di Varese, Franco Caputo. “Abbiamo ricevuto all’aeroporto di Malpensa un team di(tre) ed(quattro) altamente specializzati messi a disposizione dal Governo tunisino tramite l’ambasciatore e il console generale per aiutarci nell’emergenza del. Domani prenderanno servizio in ausilio di quelli già presenti per aiutare tutto il personale presente all’ospedale di ...

ItalianAirForce : Un incontro speciale tra l'#AeronauticaMilitare e la @SamaritansPurse, che ha donato un ospedale da campo a Cremona… - TV7Benevento : Coronavirus: delegazione di medici e infermieri tunisini al Civile di Brescia... - PdF_Rass_Stampa : - jabbaTM : Coronavirus: un Boeing per portare in Piemonte delegazione di 38 medici e infermieri cubani - LaMadreBadessa : RT @covidiamo: Trentotto operatori sanitari cubani, 21 medici e 16 infermieri, arrivati a #Torino per aiutare i colleghi degli ospedali pie… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus delegazione Coronavirus: delegazione di medici e infermieri tunisini al Civile di Brescia Metro Coronavirus: delegazione di medici e infermieri tunisini al Civile di Brescia

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Inizierà a lavorare domani a Brescia la delegazione di medici e infermieri tunisini giunti in Italia ... dal Governo tunisino tramite l'ambasciatore e il console generale ...

E’ atterrata a Caselle la delegazione di sanitari della Brigada Cubana – video e fotogallery

E’ atterrata all’aeroporto di Torino Caselle la delegazioni di 38 operatori sanitari della Brigada Henry Reeve ... conil consigliere regionale Marco Grimaldi e il commissario straordinario per il ...

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Inizierà a lavorare domani a Brescia la delegazione di medici e infermieri tunisini giunti in Italia ... dal Governo tunisino tramite l'ambasciatore e il console generale ...E’ atterrata all’aeroporto di Torino Caselle la delegazioni di 38 operatori sanitari della Brigada Henry Reeve ... conil consigliere regionale Marco Grimaldi e il commissario straordinario per il ...