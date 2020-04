Uomini e Donne | Maria De Filippi chiama l’ex di Miss Italia? Lei | “Chissà”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 12 aprile 2020) Anticipazioni, l’ex di Carolina stramare tronista diDe? “Non è il tipo” Nel mondo dello spettacolo è all’ordine del giorno che una reginetta di bellezza approdata al concorso e magari vinto ne esce single, come accaduto aCarolina Stramare. La più bella del nostro Paese ha detto addio al suo fidanzato Alessio Falsone. In una intervista a Vip il giornalista Carolina Stramare ha commentato le voci su una papabile partecipazione del suo ex adiDe: “Sinceramente io ne so ben poco di questa cosa anche se Alessio non è il tipo da queste trasioni, poi chissà, non si sa mai”. Poi,Carolina Stramare ha voluto sfatare il mito secondo cui il concorso di bellezza faccia saltare i fidanzamenti: “Credo che sia naturale che una ragazza ...