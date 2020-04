Tartarughe Ninja di mezza età nell'esilarante parodia video (Di domenica 12 aprile 2020) Una parodia della serie animata Tartarughe Ninja alla riscossa, nel nuovo episodio 'fatto in casa' del Saturday Night Live: ecco il video sulle attempate Tartarughe. Nel nuovo episodio "fatto in casa", Saturday Night Live ha mandato in onda una parodia della serie animata Tartarughe Ninja alla riscossa. Intitolato Middle-Aged Mutant Ninja Turtles, lo sketch, che potete vedere nel video qui sopra, è stato realizzato con uno stile simile a quello dell'originale e con le voci dei vari protagonisti del varietà di NBC, mostra Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello alle prese con i tipici problemi dell'età che avanza, tra liti coniugali, timori legati alla salute e i conoscenti che muoiono (anche se in questo caso si tratta del loro arcinemico Shredder). Il tutto con una sigla ... Leggi su movieplayer Bumblebee - RoboCop e le Tartarughe Ninja in tre esilaranti spot pubblicitari (Di domenica 12 aprile 2020) Unadella serie animataalla riscossa, nel nuovo episodio 'fatto in casa' del Saturday Night Live: ecco ilsulle attempate. Nel nuovo episodio "fatto in casa", Saturday Night Live ha mandato in onda unadella serie animataalla riscossa. Intitolato Middle-Aged MutantTurtles, lo sketch, che potete vedere nelqui sopra, è stato realizzato con uno stile simile a quello dell'originale e con le voci dei vari protagonisti del vari; di NBC, mostra Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello alle prese con i tipici problemi dell'; che avanza, tra liti coniugali, timori legati alla salute e i conoscenti che muoiono (anche se in questo caso si tratta del loro arcinemico Shredder). Il tutto con una sigla ...

Una parodia della serie animata Tartarughe Ninja alla riscossa, nel nuovo episodio 'fatto in casa' del Saturday Night Live: ecco il video sulle attempate tartarughe. Nel nuovo episodio "fatto in casa" ...

Una parodia della serie animata Tartarughe Ninja alla riscossa, nel nuovo episodio 'fatto in casa' del Saturday Night Live: ecco il video sulle attempate tartarughe. Nel nuovo episodio "fatto in casa" ...