Lo sfogo dell’assessore Mattinzoli | “Conte si vergogni | mai venuto in Lombardia a trovare

(Di domenica 12 aprile 2020) "Conte si deve vergognare perché non è maiin. Sta seduto dietro alla sua scrivania e viene a dire a noi malati 'ci sono e voglio esservi vicino. È una vergogna. I bresciani e i bergamaschi non si dimenticheranno". Sono le parole pronunciate dall'assessore lombardo allo Sviluppo economico, Alessandro, in convalescenza dopo un lungo periodo trascorso in terapia intensiva per i sintomi del coronavirus. Uscito dall'ospedale, l'ex sindaco di Desenzano ha mandato un audio ai colleghi di Forza Italia in cui attacca con toni durissimi e insulti il premier e il governo. "Sono sempre stato contro ogni forma di violenza. Ma mi auguro che finita questa emergenza Conte venga e ne prenda tante".