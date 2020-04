Le regole per i negozi aperti da maggio: gel per mani, parrucchieri su appuntamento (Di domenica 12 aprile 2020) Distanziamento sociale, ingressi su appuntamento, ma anche due giri di pulizia al giorno. Sembrano queste le prime regole che dovranno essere rispettate per chi potrà riaprire il proprio negozio dopo l’emergenza coronavirus. Sulla fase 2 ancora non c’è una data certa. O comunque, è spostata ad almeno dopo il 4 maggio, giorno in cui scadrà … L'articolo Le regole per i negozi aperti da maggio: gel per mani, parrucchieri su appuntamento proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus a Pasqua - Fico : “Lo supereremo con le regole - serve coraggio”

Coronavirus - fase 2 : nuove regole per negozi - uffici e mezzi pubblici. Mascherine - guanti e ingressi contingentati

borghi_claudio : ***REGOLE SEMPLIFICATE*** SARETE BLOCCATI ALL'ISTANTE SENZA SPIEGAZIONI PER: 1) Mettermi in bocca cose mai dette… - stanzaselvaggia : Nel paese focolaio di San Marco in Lamis, provincia di Foggia, un centinaio di persone in piazza tra cui il sindaco… - LegaSalvini : Non rideremo quando l'Italia sarà in difficoltà per sottostare alle crudeli regole del Mes. Ci avete preso in giro,… - PippoDR : @Danila9631 Noi a casa da un mese e mezzo simm strunz!!! Aspettavamo loro. Scostumati arroganti e ignoranti. Dispre… - MicK_ele : RT @EnricoLetta: Questa volta sbotto ??. Basta #autodenigrazione come sport nazionale. Gli italiani stanno dando da settimane una prova str… -

Ultime Notizie dalla rete : regole per Negozi, parrucchieri, trasporti: le regole per la fase 2, dopo il 3 maggio Corriere della Sera Alan Kurdi diretta verso la Sicilia con 156 migranti in quarantena

... affrontare l’accoglienza in piena sicurezza per i soccorritori e per le persone soccorse. Tale intervento avviene inoltre, nel pieno rispetto delle regole vigenti per gli italiani in Italia e per ...

L’avv.Rizzelli: “Davanti alla pandemia emerge eroismo dei medici e indifferenza di tanti cittadini”

La situazione in Lombardia migliora ma aumentano le denunce per chi non rispetta le regole mentre nel mondo i morti sono oltre 100.000 e nella Grande Mela si scavano fosse comuni. Il bisogno di ...

