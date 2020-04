La trasformazione di Haaland | “All’inizio era gracile | dopo un infortunio diventò grosso

Leggi su fanpage

(Di domenica 12 aprile 2020) Ruben Gabrielsen, difensore norvegese del Tolosa, era al Molde ai tempi dell'arrivo di Erlingin prima squadra. Il giocatore ricorda la clamorosa metamorfosi del fisico della punta, oggi al Borussia Dortmund, nel giro di poco tempo: "All'inizio non era granchè. Manco per un po' di tempo e tornò come un animale differente, in allenamento distruggeva tutti".