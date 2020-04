Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 13 aprile 2020: Riccardo e Ludovica alla ricerca di un compromesso (Di domenica 12 aprile 2020) Nella nuova puntata de Il Paradiso delle signore 4, in onda lunedì 13 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40, Riccardo è alla ricerca di un compromesso ma Ludovica si dimostra poco collaborativa: anticipazioni. Il Paradiso delle signore 4 torna con la puntata di lunedì 13 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni affrontano ancora la spinosa questione della gravidanza di Ludovica. Marta continua a prendere la sua consueta fiala per la fertilità di nascosto da Vittorio, che nel frattempo è più concentrato sull'iniziativa per celebrare il primo uomo nello spazio. Le Veneri fanno conoscono finalmente di Franco, il marito di Paola, venuto a trovarla al Paradiso nel momento meno opportuno: poco dopo lei riceve una telefonata dall'ex fidanzato. In atelier Agnese è tornata a lavorare al fianco di Gabriella e insieme stanno studiando un ... Leggi su movieplayer Il Paradiso delle signore : anticipazioni dal 13 al 17 aprile

Il Paradiso delle Signore 13 aprile 2020 : Agnese e Gabriella tornano a lavorare insieme e arriva un nuovo personaggio

Il paradiso delle signore - l’attrice di Clelia : “Sono molto fortunata” (Di domenica 12 aprile 2020) Nella nuova puntata de Il4, in onda lunedì 13su Rai1 alle 15:40,ricerca di un compromesso masi dimostra poco collaborativa:. Il4 torna con la puntata di lunedì 13su Rai1. Leaffrontano ancora la spinosa questione della gravidanza di. Marta continua a prendere la sua consueta fiala per la fertilità di nascosto da Vittorio, che nel frattempo è più concentrato sull'iniziativa per celebrare il primo uomo nello spazio. Le Veneri fanno conoscono finalmente di Franco, il marito di Paola, venuto a trovarla alnel momento meno opportuno: poco dopo lei riceve una telefonata dall'ex fidanzato. In atelier Agnese è tornata a lavorare al fianco di Gabriella e insieme stanno studiando un ...

FIMI_IT : Nessuna paura: #andratuttobene, grazie anche alle voci di @elisatoffoli e #TommasoParadiso e all'unione delle azien… - AlexJuventina34 : RT @sportface2016: +++#Cellino: '#Gravina vada di meno in tv e controlli meglio i conti delle società. Il #Brescia non riprenderà a giocare… - SoloCristy : RT @sportface2016: +++#Cellino: '#Gravina vada di meno in tv e controlli meglio i conti delle società. Il #Brescia non riprenderà a giocare… - giangio87 : RT @sportface2016: +++#Cellino: '#Gravina vada di meno in tv e controlli meglio i conti delle società. Il #Brescia non riprenderà a giocare… - daniyungblud : RT @sportface2016: +++#Cellino: '#Gravina vada di meno in tv e controlli meglio i conti delle società. Il #Brescia non riprenderà a giocare… -