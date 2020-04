Francesco Totti: “Ho visto foto di file per andare al mare. Anch’io vorrei essere a Sabaudia ma dobbiamo resistere…” (Di domenica 12 aprile 2020) Anche Francesco Totti ha fatto alcune dirette in questi giorni di isolamento per tenere compagnia ai suoi tanti fan. Durante una di queste, mentre parlava con un suo amico e secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il calciatore ha parlato del rischio ‘esodo’ al mare nei giorni di Pasqua e Pasquetta (confermato dalle code che ci sono oggi, 12 aprile, verso il litorale romano). “Rimanete, anzi rimaniamo a casa. Non vanifichiamo tutti gli sforzi fatti fino a questo momento. Il mio non è un appello, ma un consiglio. Anche io vorrei essere a Sabaudia, a Pasqua o Pasquetta sarei venuto da te ma in questo momento dobbiamo restare a casa”. L’amico con il quale sta parlando Totti è infatti un ristoratore del litorale romano. “Ho visto foto di file per andare al mare, ma non è il momento. Dobbiamo resistere per non vanificare tutto, poi ... Leggi su ilfattoquotidiano Francesco Totti - l’appello ai romani : “Resistete - anche a me piacerebbe stare ora a Sabaudia”

