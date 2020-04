Domenica In, gaffe di Mara Venier, non conosce Iginio Massari: "Chi è? Gino? Luigino?" (Di domenica 12 aprile 2020) Una simpatica gaffe quella di Mara Venier alla quale abbiamo appena assistito in diretta, ora a Domenica In. La conduttrice di Rai 1, in collegamento video con Francesco Renga dalla sua abitazione di Brescia, ha infatti voluto ricordare l'ospitata del cantante nel salotto di Domenica In, avvenuta lo scorso ottobre."Te lo ricordi Francesco? Io sì, era il mio compleanno" spiega Zia Mara divertita, prima di lanciare il video che ricorda proprio dell'approdo in studio di Renga. Ad ottobre, Francesco Renga si era infatti presentato a Domenica In con un omaggio dolce per la conduttrice, un dolce alle pesche che i due avevano assaggiato in diretta.Domenica In, gaffe di Mara Venier, non conosce Iginio Massari: "Chi è? Gino? LuiGino?" 12 aprile 2020 16:10. Leggi su blogo Mara Venier - gaffe a Domenica In - Bugo diventa Buco (Video)

Domenica In - gaffe di Mara Venier con Stefano De Martino : “Mi prendi per il cu…?”

Mara Venier : Clamorosa Gaffe a Domenica In! (Di domenica 12 aprile 2020) Una simpaticaquella dialla quale abbiamo appena assistito in diretta, ora aIn. La conduttrice di Rai 1, in collegamento video con Francesco Renga dalla sua abitazione di Brescia, ha infatti voluto ricordare l'ospitata del cantante nel salotto diIn, avvenuta lo scorso ottobre."Te lo ricordi Francesco? Io sì, era il mio compleanno" spiega Ziadivertita, prima di lanciare il video che ricorda proprio dell'approdo in studio di Renga. Ad ottobre, Francesco Renga si era infatti presentato aIn con un omaggio dolce per la conduttrice, un dolce alle pesche che i due avevano assaggiato in diretta.In,di, non: "Chi;?? Lui?" 12 aprile 2020 16:10.

Linkiesta : Domenica 23 marzo atterrano 9 aerei cargo militari provenienti da Mosca. A nessuno sfugge che quello è uno “sbarco”… - KontroKulturaa : Mara Venier, gaffe a Domenica In, Bugo diventa Buco (Video) - - germbu : Stamattina ad #agora #Gallera ha parlato di portare mascherine o foulard..Per lui è indifferente..Forse dovrebbe se… - infoitcultura : Domenica In, gaffe di Mara Venier con Stefano De Martino: “Mi prendi per il cu…?” - GMendix : RT @Linkiesta: Domenica 23 marzo atterrano 9 aerei cargo militari provenienti da Mosca. A nessuno sfugge che quello è uno “sbarco”, non sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica gaffe Domenica In, gaffe di Mara Venier che non conosce Iginio Massari: "Chi? Gino? Luigino?" Gossipblog “Mi ci porti da questo Gino?”: gaffe di Mara Venier su Iginio Massari, eccellenza della pasticceria

Gaffe divertentissima di Mara Venier a Domenica In mentre era in collegamento con Francesco Renga da Brescia. La conduttrice gli ha chiesto di chi fossero dei dolci che mesi fa le aveva portato in ...

Domenica In, gaffe di Mara Venier, non conosce Iginio Massari: "Chi è? Gino? Luigino?"

che non conosce assolutamente il Maestro dei Pasticceri italiani e addirittura lo chiama "Gino", poi "Luigino" Una simpatica gaffe quella di Mara Venier alla quale abbiamo appena assistito in diretta, ...

Gaffe divertentissima di Mara Venier a Domenica In mentre era in collegamento con Francesco Renga da Brescia. La conduttrice gli ha chiesto di chi fossero dei dolci che mesi fa le aveva portato in ...che non conosce assolutamente il Maestro dei Pasticceri italiani e addirittura lo chiama "Gino", poi "Luigino" Una simpatica gaffe quella di Mara Venier alla quale abbiamo appena assistito in diretta, ...