Nicola | «Buona Pasqua agli operatori sanitari e ai tifosi del Genoa»

Davide Nicola, allenatore del Genoa, augura una Buona Pasqua al personale degli ospedali e ai tifosi del Grifone Davide Nicola ha inviato un videomessaggio indirizzato ai tifosi del genere e agli operatori sanitari che stanno lottando contro l'emergenza Coronavirus. Ecco le parole del tecnico del Genoa nel video pubblicato sui propri canali social. «Volevo fare gli auguri di Buona Pasqua a tutti gli operatori sanitari, a tutti i medici, gli infermieri, i volontari che stanno cercando di dare il proprio contributo. Auguri anche ai nostri tifosi, non vediamo l'ora di stare di nuovo insieme a voi, perché tutto questo inizia a mancarci».

