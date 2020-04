Donatella Rettore racconta che nel 2009 prese la Sars | il suo medico lo capì subito

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 11 aprile 2020) Nelera laa fare paura, non la stessa paura che abbiamo tutti per il Coronavirus, mavenne contagiata, anche se non ha mai capito in che modo. Alla rivista Oggi ha rilasciato un’intervista in cui continua a ripetere che non si abbatte, la sua energia resta quella di sempre anche se da poco haun secondo intervento per un tumore al seno. E’ andato tutto bene ma se c’è un tempo per far fronte ai problemi di salute questo non era certo il migliore. Lo racconterà di certo anche domani in collegamento con Domenica In che sta bene e andrà tutto bene, parlando anche della sua scrupolosa attenzione al nuovo virus. Proprio perché in passato è stata vittima dellaoggi ha paura e dalla sua casa di Castelfranco Veneto, dove non solo è in quarantena come tutti ma sta superando la convalescenza, ...