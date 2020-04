Coronavirus, Conte riunisce la task force di esperti: “Elaborare progetto per il ritorno alla normalità” (Di sabato 11 aprile 2020) Primo incontro tra il premier e la squadra di esperti, capitana dall’ex top manager Vittorio Colao, per disegnare il percorso che porterà l’Italia alla normalità dopo i blocchi, le restrizioni e i decreti per arginare l’epidemia di Coronavirus che ha provocato oltre 18mila morti. La riunione in video collegamento tra presidente del consiglio e componenti della task force ha avuto primo fondamentale esito l’individuazione “nel breve periodo”, le indicazioni per uscire “gradualmente dal lockdown”, elaborando un programma per la riapertura in “condizioni di massima sicurezza” delle attività produttive, finalizzato a un “progressivo e graduale ritorno alla normalità”. “Oggi il presidente Conte – riferiscono le fonti di Palazzo Chigi – si è collegato in video ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Giuseppe Conte si confronta con esperti in economia per lockdown

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Giuseppe Conte si confronta con esperti in economia per lockdown

Coronavirus : Musumeci chiede a Conte ‘nave in rada a Lampedusa per quarantena migranti’ (Di sabato 11 aprile 2020) Primo incontro tra il premier e la squadra di, capitana dall’ex top manager Vittorio Colao, per disegnare il percorso che porterà l’Italia alla normalità dopo i blocchi, le restrizioni e i decreti per arginare l’epidemia diche ha provocato oltre 18mila morti. La riunione in video collegamento tra presidente del consiglio e componenti dellaha avuto primo fondamentale esito l’individuazione “nel breve periodo”, le indicazioni per uscire “gradualmente dal lockdown”, elaborando un programma per la riapertura in “condizioni di massima sicurezza” delle attività produttive, finalizzato a un “progressivo e gradualealla normalità”. “Oggi il presidente– riferiscono le fonti di Palazzo Chigi – si è collegato in video ...

lorepregliasco : L'attacco all'opposizione sul MES non mi sembra davvero all'altezza di un momento e una funzione come questa #Conte #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Mes? Salvini e Meloni ripetono falsità in modo irresponsabile. Le menzogne ci indeboliscono ne… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Salvini e Meloni mentono sull'attivazione del Mes. Fondo istituito nel 2012. Noi non lavoriamo con favore d… - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Conte riunisce la task force di esperti: “Elaborare progetto per il ritorno alla normalità” - giorgiabusss : RT @tragicom24: Coronavirus, Conte: “ la Meloni e Salvini possono baciarmi il culo.” -