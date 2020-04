Coronavirus, spesa on line e consegne a domicilio: ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare la spesa online ai tempi del Coronavirus è diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delle consegne o rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi online”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - spuntano i furbetti dei buoni spesa : scoperte decine di richieste doppie o illegittime

Positiva al coronavirus - viola la quarantena e va a fare la spesa : donna denunciata a Soresina

Coronavirus - spesa on line e consegne a domicilio : ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare laonai tempi delè diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delleo rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi on”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ...

enpaonlus : Coronavirus, a Siracusa nasce la spesa “sospesa” per cani e gatti delle famiglie in difficoltà o per … - Agenzia_Ansa : Librerie e cartolerie, oasi nel lockdown. Ripartono fabbriche pc e taglia-boschi, guanti per fare la spesa LA SCHED… - RegLombardia : #Coronavirus Lo sai che oltre 700 Comuni lombardi hanno attivato il servizio di spesa a casa? Un’iniziativa di Regi… - voltes48 : RT @RadioSavana: Mentre #Conte si sollazza nel polemizzare contro l'opposizione, la gente in Italia sta morendo di fame. Orta Nova (Foggia)… - Lunababaccetto : RT @RadioSavana: Mentre #Conte si sollazza nel polemizzare contro l'opposizione, la gente in Italia sta morendo di fame. Orta Nova (Foggia)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spesa Coronavirus. Spesa in 'trasferta', boom di multe. Scendono in campo anche le telecamere LA NAZIONE Coronavirus, grido d'allarme dal turismo savonese: “Il nuovo decreto sulla liquidità non è lo strumento idoneo a salvarci”

Sono Andrea Valle (Federalberghi), Angelo Berlangieri (Upa), Barbara Bugini (Faita) ed Enrico Schiappapietra (Sib) a farsi portavoce di questo mondo in grande sofferenza a causa dell'emergenza ...

Dalla San Vincenzo all’associazione Argonauti, volontari a sostegno delle famiglie ai tempi del coronavirus

Poi, con l’emergenza coronavirus, abbiamo deciso di renderci disponibili per la spesa a domicilio». Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12: si può chiamare il 333/7854593, ...

Sono Andrea Valle (Federalberghi), Angelo Berlangieri (Upa), Barbara Bugini (Faita) ed Enrico Schiappapietra (Sib) a farsi portavoce di questo mondo in grande sofferenza a causa dell'emergenza ...Poi, con l’emergenza coronavirus, abbiamo deciso di renderci disponibili per la spesa a domicilio». Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12: si può chiamare il 333/7854593, ...