Vera Gemma si racconta a 360 gradi, ho provato tutte le droghe ma sono sopravvissuta” (Di martedì 11 febbraio 2020) Si confessa Vera Gemma e si definisce una sopravvissuta alle droghe e alla perdizione, nel suo racconto parla anche della carriera e del padre Giuliano La figlia di Giuliano Gemma, Vera, si racconta a cuore aperto in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Nel suo racconto traspare il suo carattere complesso che l’ha portata a fare delle scelte sbagliate. Proprio per questo si definisce una sopravvissuta. Nell’intervista ha parlato di come ha sofferto per combattere ciò che la tormentava dentro e di come ha lottato contro i pregiudizi. Vera Gemma ha detto di essersi sentita frustrata perché era messa in disparte, mentre il suo desiderio era quello di primeggiare fra le star. Vera ha esordito a teatro e ha raccontato di aver recitato ovunque, dalle cantine di Roma ai palchi ufficiali, con al Valerio Mastandrea e Chiara Noschese. Per Vera fu Mastandrea ad illuminarla e a farle ... kontrokultura

KontroKulturaa : Vera Gemma si racconta a 360 gradi, ho provato tutte le droghe ma sono sopravvissuta” - - zazoomnews : Vera Gemma: Io e Asia Argento seguite da Weinstein era fissato con lei - - #Gemma: #Argento #seguite #Weinstein - Italia_Notizie : Vera Gemma: 'Io e Asia Argento seguite da Weinstein, era fissato con lei' -