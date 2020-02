“Uccisa dalle bestie di Satana”: a Benevento Silvio Pezzotta, padre di Mariangela (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – L’Università Giustino Fortunato rinnova e rafforza l’impegno per la formazione e l’informazione in tema di contrasto ad ogni forma di violenza di genere. L’ateneo telematico organizza due momenti significativi di riflessione, anche alla luce dei dati preoccupanti emersi in occasione della presentazione del ‘Corso di formazione sul tema della violenza domestica, di genere e contro le vittime vulnerabili’. Il primo appuntamento del programma “La forza della verità – Contro ogni forma di violenza” si terrà Venerdì 14 febbraio alle ore 10.00, nell’aula magna dell’UniFortunato, con la toccante e significativa testimonianza di Silvio Pezzotta, padre di Mariangela, uccisa il 24 gennaio del 2004 a 27 anni in uno chalet ... anteprima24

TV7Benevento : - ghiblaway : Dovevano essere, e dipendeva tutto dai propri genitori, dal loro volere e dalle loro condizioni economiche. Mi rend… -