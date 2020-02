Spezia-Cremonese, Serie B: formazioni, pronostici (Di martedì 11 febbraio 2020) Spezia-Cremonese è una partita di Serie B, il recupero della diciassettesima giornata di campionato, e si gioca martedì alle 21: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. Spezia – Cremonese martedì ore 21:00 Benevento a parte, che ormai fa un campionato a sé da inizio stagione, la squadra più in forma della Serie B è senza dubbio lo Spezia. E ormai non può più trattarsi di un caso. Sono ormai ben dieci le partite consecutive senza sconfitte per lo Spezia, che ne ha persa solo una nelle ultime quindici. Il calciomercato di gennaio ha inoltre confermato le ambizioni di playoff della squadra allenata da Italiano che a un attacco già molto competitivo ha aggiunto una pedina di indubbio valore per la Serie B come Di Gaudio. La vittoria schiacciante di Perugia ha confermato l’ottimo periodo e ora contro la Cremonese in ... ilveggente

laprovinciacr : Spezia - Cremonese #Cremona diretta ore 21 - gwska02 : RT @THBPronos: ???? | Serie B ?? Spezia Calcio - Cremonese ?? ?? Spezia Calcio et moins de 4.5 buts ?? 1.88 | 0.75% RT??/FAV? si tu suis. #T… - nolandu35 : RT @THBPronos: ???? | Serie B ?? Spezia Calcio - Cremonese ?? ?? Spezia Calcio et moins de 4.5 buts ?? 1.88 | 0.75% RT??/FAV? si tu suis. #T… -