Scacco al boss Nicitra. L’ex Banda della Magliana in carcere insieme ad altri 37. Secondo la Dda controllavano il gioco d’azzardo a Roma (Di martedì 11 febbraio 2020) Maxi operazione dei Carabinieri nella Capitale. Trentotto gli arrestati nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma contro un’associazione a delinquere guidata da Salvatore Nicitra (nella foto), ex boss della famigerata Banda della Magliana. L’operazione è stata condotta nelle province di Roma, Viterbo, Terni, Padova, Lecce, nonché in Spagna ed in Austria. L’ordinanza è stata emessa dal gip di Roma su richiesta della Dda. Secondo gli inquirenti Nicitra “ha, negli anni, monopolizzato l’area a Nord della Capitale, assumendo il controllo, con modalità mafiose, del settore della distribuzione e gestione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo (slot machine, videolottery, giochi e scommesse on line), imposte con carattere di esclusività alle attività commerciali di Roma e provincia”. Le ... lanotiziagiornale

