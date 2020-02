Roma Bologna: i giallorossi non sono compatti, troppo spazio tra le linee (Di martedì 11 febbraio 2020) La Roma di Fonseca è stata troppo lunga contro il Bologna. Difesa che non accorciava e troppi spazi tra le linee concessi Oltre ai continui errori della linea difensiva, in generale la Roma vista contro il Bologna è stata poco compatta. Se due settimane fa nel derby i giallorossi avevano avuto il grosso pregio di riuscire a restare corti, contro il Bologna si sono concessi troppi spazi tra le linee. Oltre ai problemi nel difendere la propria trequarti, con tanti errori della linea difensiva, c’era troppo campo tra mediana a difesa. Ogni volta che i felsinei ripartivano, avevano spazio tra le linee. Un esempio nella slide sopra, in cui Soriano buca in due la Roma. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

