Ora Legale 2020: la decisione dell'Italia sullo spostamento delle lancette

La questione dell'ora Legale ha coinvolto tutta l'Europa. Questo a seguito della decisione da parte dell'UE di abolire il cambio ora. Cosa farà l'Italia? Ora Legale: il dubbio italiano L'Italia è stata tra le nazioni pii dubbiose a riguardo. A voler rispettare la regolamentazione europea quest'anno non dovremmo portare avanti le lancette di un'ora. Tuttavia nel dubbio circa l'adozione o meno di questa nuova norma, pare che per adesso, l'ora Legale non ci abbandonerà. Lo stato italiano ha infatti stabilito che la notte tra il 28 ed il 29 marzo, il nostro orologio andrà un'ora avanti. Non va dunque giù quanto stabilito dalla comunità, nonostante la Commissione Europea avesse inizialmente deciso di lasciare piena facoltà agli Stato Membri di adottare o meno la nuova regola. La proposta europea Ma facciamo in passo indietro: ...

