Mkhitaryan Roma, riscatto attualmente difficile: la situazione (Di martedì 11 febbraio 2020) Mkhitaryan Roma, si inizia a pensare al riscatto dell'armeno che appare attualmente difficile. Ecco la richiesta dell'Arsenal Henrikh Mkhitaryan è tornato a calcare in campo dopo diverse settimane in cui è stato ai box per infortunio. La sua stagione potrebbe cominciare adesso a tutti gli effetti e dare un apporto importante a Fonseca. Intanto si può cominciare a pensare, dato le tempistiche, a un suo eventuale riscatto da parte dell'Arsenal. Scenario che all'attualità delle cose pare complicato poiché, fanno sapere dall'Inghilterra, i Gunners chiedono 20 milioni di sterline. Una cifra su cui proverà a lavorare Petrachi, che nonostante i problemi considera l'armeno un giocatore importante.

