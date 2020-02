Intesa Sanpaolo, formazione per 5 mila giovani entro il 2021 (Di martedì 11 febbraio 2020) Favorire l’accesso di giovani tra i 18 e i 29 anni al mondo del lavoro, colmando il disallineamento di competenze tra domanda e offerta nel mercato occupazionale. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “giovani e Lavoro”, che Intesa Sanpaolo presenta oggi a Torino. Il programma è finalizzato a formare in Italia circa 5mila giovani entro il 2021 in ambiti per i quali sono emerse più forti le esigenze delle imprese rispetto al personale formato da assumere, ossia il settore informatico, della ristorazione/alberghiero e delle vendite. Ai giovani, il programma offre formazione gratuita finalizzata allo sviluppo di competenze tecniche, attitudinali e comportamentali (soft skills). Alle aziende garantisce un bacino di persone formate secondo le loro esigenze. Ad oggi, su oltre 9.300 giovani candidati al programma, oltre 700 studenti sono stati inseriti in aula, con ... ildenaro

