Grande Fratello Vip 2020, Decima Puntata: Barbara Alberti Abbandona il Reality! (Di martedì 11 febbraio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Decima Puntata: Clizia Incorvaia protagonista, l’eliminato della settimana, un abbandono, il Fratello di Pago entra per un confronto, sorprese e nuove nomination. Ecco tutto quello che è successo nella Decima Puntata del GF Vip! Grande Fratello Vip 2020, Decima Puntata: Clizia Incorvaia protagonista assoluto. Ecco cosa pensa di Francesco Sarcina La Decima Puntata del Grande Fratello Vip 2020 inizia, come al solito quasi, con lo scontro/incontro tra Adriana Volpe e Barbara Alberti. Licia Nunez ha confessato che secondo lei la Volpe è una stratega in quanto ha sentito che affermava: “Questa notte ho sentito Adriana che ha detto a Paola mi gioco la mia vita privata in un’altra Puntata se resto qui”. In attesa delle registrazioni richieste dall’attrice, si cambia argomento in casa. Alfonso Signorini manda Clizia Incorvaia in mistery. Qui, la Incorvaia viene ... uominiedonnenews

