Emendamento salva de Magistris, Pd-Comune in silenzio. E Marciano si ribella (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Marina Cappitti Napoli – Ancora tace il Pd in Comune sull’Emendamento targato Pd-Cinque Stelle per salvare Luigi de Magistris. Il partito guidato in Consiglio comunale da Aniello Esposito, detto Bobò – che ha come riferimento il capocorrente Mario Casillo, l’artefice dell’accordo col sindaco in Città Metropolitana – è afono. Al contrario dei consiglieri comunali grillini che ieri con un comunicato hanno preso le distanze dai vertici del Movimento. Una voce tra i democrat si alza in Consiglio regionale. E’ quella del consigliere regionale Pd, Antonio Marciano. “Non so se staremo nello stesso campo per le prossime elezioni regionali in Campania. So di certo – attacca – che questa intesa PD-M5S per sostenere nel milleproroghe un Emendamento che fa male a Napoli e ai napoletani e salva solo un cittadino, De Magistris, è un ulteriore ... anteprima24

lauraboldrini : Ce la stiamo mettendo tutta per trovare il modo di salvare la Casa Internazionale delle donne. Adesso mi auguro c… - lucianonobili : La #Raggi, prima donna sindaco, ha tentato di chiudere la Casa Internazionale delle Donne. Una straordinaria mobili… - virginiaraggi : La Casa Internazionale delle Donne è salva. Abbiamo trovato una soluzione in Parlamento grazie ad un emendamento co… -