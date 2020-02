Coldiretti Calabria, crollo del prezzo dell’olio di oliva: “Appello ai parlamentari calabresi” (Di martedì 11 febbraio 2020) “E’ una fotografia impietosa quella del mercato dell’olio di oliva in Calabria; il prezzo è in caduta libera non si coprono, con l’attuale remunerazione, nemmeno i costi di raccolta”. A denunciare, ancora una volta, questa drammatica situazione è il presidente della Coldiretti Calabria Franco Aceto che si rivolge direttamente ai parlamentari eletti in Calabria affinchè in modo coordinato, facendo valere la rappresentanza istituzionale di una regione, si impegnino ad affrontare le molteplici criticità: dalle contraffazioni, all’invasione di olio straniero a dazio zero, al falso Made in Italy. Questa – continua – è una richiesta unanime per salvare un settore strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l’economia e l’occupazione e per rimanere competitivi e non essere condannati all’irrilevanza in un comparto fondamentale che ... meteoweb.eu

lameziainstrada : Coldiretti: 'Il “glifosato zero” in Calabria scelta vincente che guarda al presente e futuro condivisa dalla maggio… - ilcirotano : Coldiretti: il “glifosato zero” in Calabria scelta vincente che guarda al presente e futuro condivisa dalla maggior… -