Caso Rosboch | Caterina Abbatista assolta dall’accusa di concorso in omicidio

Si è concluso con un'assoluzione il processo d'appello a Caterina Abbatista, madre di Gabriele De Filippi, il giovane condannato per aver ucciso la sua insegnante Gloria Rosboch. assolta solo da una delle due accuse Caterina Abbatista è stata assolta solo dall'accusa di concorso in omicidio, mentre le è stata ridotta da 14 a 12 mesi la pena per truffa. Il giovane Defilippi aveva infatti elaborato una truffa allo scopo di portare via all'insegnante, che si era innamorata di lui, 187mila euro di risparmi. Gloria Rosboch è stata uccisa il 13 gennaio 2016 ed è stata buttata in una cisterna a Castellamonte, dove il suo corpo è stato ritrovato il 19 gennaio successivo.

Caso Rosboch | le pesanti scelte definitive della Cassazione : Giungono le decisioni in merito al Caso Rosboch ai danni degli imputati di questo delitto compiuto a gennaio del 2016. I verdetti. Arriva il verdetto definitivo nei confronti degli imputati per il Caso Rosboch. La Corte di Cassazione di Torino ha rigettato il ricorso di Gabriele Defilippi e di Roberto Obert, confermando quanto precedentemente disposto