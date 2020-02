Bidello arrestato per abusi su 12 bambine: condannato a 42 anni (Di martedì 11 febbraio 2020) È stato condannato a 42 anni di carcere il Bidello arrestato e giudicato colpevole di abusi su 12 bambine di una scuola. Faceva il custode al collegio Lope de la Vega (Spagna), dove per mesi avrebbe abusato di alcune alunne tra i 6 e i 10 anni d’età. L’accusa aveva chiesto per lui una pena di oltre 80 anni, dimezzata dal tribunale per la collaborazione dell’imputato. condannato Bidello arrestato per abusi Avevano tra i 6 e i 10 anni d’età le bambine vittime degli abusi di un Bidello di una scuola spagnola. Si tratta del collegio Lope de la Vega, dell’enclave di Ceuta, dove il custode lavorava. I fatti risalgono al periodo tra il 2017 e il 2018, quando, per diversi mesi, l’uomo si sarebbe approfittato di 12 alunne. A denunciare le violenze sarebbe stata una delle bambine, il cui racconto ha dato il via alle indagini e ha determinato ... notizie

