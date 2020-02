Benevento, incidente in via Flora: coinvolto un autobus urbano (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Un autobus urbano è rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi dell’incrocio tra via Giustiniani e via Flora, in zona Mellusi. L’autobus è entrato in contatto con una Ford causando disagi alla circolazione in un orario particolarmente scomodo. Sul posto immediato l’intervento dei vigili della Municipale per i rilievi del caso. Fortunatamente non si registrano feriti. L'articolo Benevento, incidente in via Flora: coinvolto un autobus urbano proviene da Anteprima24.it. anteprima24

