Beckham tenta Neymar: «Ecco il tuo contratto con l’Inter Miami» (Di martedì 11 febbraio 2020) Beckham ha lanciato una proposta a Neymar durante un’intervista: «Ti farò firmare un pezzo di carta in bianco» David Beckham ha lanciato una proposta a Neymar per convincerlo a trasferirsi all’Inter Miami in Major League Soccer: «Ti farò firmare un pezzo di carta in bianco. Lo usiamo per fare il tuo contratto di dieci anni con l’Inter Miami». Una strana offerta a cui il brasiliano del Paris Saint-Germain ha risposto con una stretta di mano a Beckham, aggiungendo: «Accordo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

calciomercatoit : ??#RealMadrid - #Beckham tenta anche #Modric ??#CMITmercato -