Banda ultralarga in ritardo: quando si chiude il piano nazionale? (Di martedì 11 febbraio 2020) Banda ultralarga (Getty Images) A cinque anni dal varo, il piano nazionale per la Banda ultralarga segna ufficialmente quota 100. Tanti sono i Comuni in cui è stata posata e collaudata la fibra ottica finanziata dallo Stato. Cento su 6.263, quasi l’1,59% del totale. Ufficiosamente, invece, è a quota 200, al 3,19%, perché in altrettante città la fibra fino a casa è già in commercio. Ma, che si prediliga l’uno o l’altro dato, il verdetto è lo stesso: il piano Banda ultralarga (bul) è in ritardo. Stando ai piani iniziali, i lavori per connettere con reti ad alta velocità anche quel 40% di italiani che abita nelle cosiddette aree bianche (ossia le zone in cui nessuna compagnia telefonica investirebbe senza un sussidio, perché rischierebbe di non rientrare dei costi) si sarebbero dovuti concludere nel 2020. La consegna, però, è slittata in avanti. Di due anni o tre anni. A determinare se il ... wired

