Ascolti TV Social Auditel 10 febbraio 2020: La prima puntata de l’Amica Geniale 2 fa il record nel trending topic, GF VIP raggiunge i 60.000 Tweet (Di martedì 11 febbraio 2020) Social Auditel 10 febbraio 2020: La prima puntata de l'Amica Geniale 2 primo trend con oltre 20.000 Tweet, GF VIP 4 registra 60.000 TweetL’Amica Geniale 2 – Storia del Nuovo Cognome apre la nuova stagione con il primato nel trending topic. L’hashtag #LAmicaGeniale è primo trend con +23.000 Tweet, record di interazioni per una fiction tv. Soltanto I Medici 3 hanno fatto meglio, (+ 70.000 Tweet). Su Canale 5, il GF Vip 4 raggiunge +60.000 Tweet con l’hashtag ufficiale #GFVIP in aggiunta alle tendenze correllate (Paolo e Clizia + 4.000; Wanda +10.900; Antonella Elia +1.600; Adriana +44.000; Patrick +52.100; Pago +79.600 Tweet).Su Rai 2, Pechino Express registra +2.400 con l’hashtag #pechinoexpress. Su Rete 4, sono stati scritti +5.000 Tweet per #QuartaRepubblica. Ascolti TV Social Auditel 10 febbraio 2020: La prima puntata de l’Amica Geniale 2 ... spettacoloitaliano

