42enne vola in Vietnam per conoscere una splendida ragazza di 25 anni conosciuta via Skype ma i parenti di lei lo costringono a sposarla (Di martedì 11 febbraio 2020) Un 42 enne di Reggio Emilia era curioso di conoscere personalmente una giovane ragazza di 25 anni con la quale si era messaggiato e videochiamato via Skype per quasi un anno. Così, anche invogliato dalla ragazza, l’uomo decise di partire per il Vietnam dove era sua intenzione passare qualche giorno di vacanza e conosciuto la giovane e bella 25 enne. L’uomo, una volta arrivato nel paese della ragazza, è stato costretto dai parenti della stessa a sposarla. Il matrimonio avrebbe permesso alla ragazza di ricevere il permesso di soggiorno. I parenti della ragazza avevano minacciato l’uomo avvertendolo che se non avesse sposato la ragazza non sarebbe tornato in Italia a Reggio Emilia. L’uomo dopo cinque anni di processo è riuscito ad avere l’annullamento del matrimonio dalla prima sezione civile del tribunale di Reggio Emilia. I giudici del tribunale di Reggio Emilia ... baritalianews

